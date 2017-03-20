Кабмін виділив 5 млн грн на фінпідтримку скаутської організації "Пласт" у 2017 році

Кабінет Міністрів України виділив 5 млн грн із державного бюджету на фінансову підтримку молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України" в 2017 році.

Згідно з постановою №159 від 16 березня, уряд вніс надання в 2017 році фінансової підтримки "Пласту" до переліку програм, на які спрямовуються бюджетні кошти з метою забезпечення реалізації державної політики в молодіжній сфері.

У державній цільовій соціальній програмі "Молодь України" на 2016-2020 роки передбачено виділення цій скаутській організації 5 млн грн у 2017 році.

"Пласт" - національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі у свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот.