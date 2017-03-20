Події

11:13 20.03.2017

Баулін виконує обов'язки голови КС як старший за віком суддя

Юрій Баулін, трирічний термін повноважень якого на посаді голови Конституційного Суду (КС) України закінчився 18 березня, продовжує виконувати обов'язки голови суду як старший за віком суддя, інформують у КС.

"18 березня закінчився трирічний термін повноважень Ю.Бауліна на посаді голови, проте він надалі виконує обов'язки голови КС як старший за віком суддя", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі КС.

У КС нагадали, що стаття 22 закону про КС передбачає, що обов'язки голови суду в разі відсутності двох заступників виконує найстарший за віком суддя.

За інформацією прес-служби, суддя Віктор Кривенко виконував обов'язки голови КС 16 та 17 березня з огляду на відсутність Ю.Бауліна на робочому місці.

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