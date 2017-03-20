Події

11:04 20.03.2017

Директор ЄБРР в Україні розраховує на збільшення інвестицій у 2017 році до EUR1 млрд

Директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Шевкі Аджунер розраховує на збільшення інвестицій банку в реалізацію проектів в Україні в 2017 році до EUR1 млрд.

"За попередні два роки ми здійснили інвестування в сумі EUR2,2 млрд загалом, що становить близько EUR1 млрд на рік, тому я очікую, що цього року ми збільшимо рівень інвестицій до цієї суми", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в понеділок.

Ш.Аджунер уточнив, що в 2016 році інвестиції ЄБРР в Україну становили близько EUR600 млн, причиною чого стала політична нестабільність в Україні на початку 2016 року.

Директор ЄБРР в Україні зазначив, що на 2017 рік банка має досить серйозний портфель для інвестування, і на обсяг таких інвестицій не повинна вплинути ситуація на Донбасі. Зокрема, за його словами, ЄБРР у 2017 р. має намір інвестувати у будівництво метро в Харкові, розвиток електромереж України, загалом в енергетичну сферу, а також профінансувати кілька проектів, пов'язаних із портовою індустрією в Україні.

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