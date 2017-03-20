Кошти від МВФ не "проїдаються", а забезпечують стабільність національної валюти - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що кошти від Міжнародного валютного фонду (МВФ) працюють на стабільність національної валюти в Україні.

"Золотовалютні резерви танули, як сніг навесні, і на лютий 2015 року всохли практично до $5 млрд. На сьогодні вони становлять $15,5 млрд. Саме туди насамперед пішли кошти, одержані від Міжнародного валютного фонду. Їх не вкрала влада, їх не проїв народ, як дехто стверджує, - вони цілі та збережені покладені насамперед у резерв і забезпечують стабільність національної валюти", - сказав він під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.