Події

12:20 20.03.2017

Порошенко в понеділок проведе переговори з прем'єром, главами НБУ та Мінфіну з огляду на ситуацію навколо виділення МВФ чергового траншу

Президент України Петро Порошенко цього понеділка проведе переговори з прем'єром-міністром, керівництвом НБУ та Міністерства фінансів з огляду на ситуацією навколо виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу.

"Сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, глави НБУ, прем'єр-міністра, і я братиму в цьому участь, щоб виправити ті результати, які виникли через безвідповідальну поведінку українських політиканів", - сказав він під час п'ятого засідання Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

"Ще раз наголошую: причиною відстрочення стали наслідки блокади. Я наголошую, що ми разом маємо об'єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш", - сказав П.Порошенко.

За словами президента, його день розпочався з наради з цього питання. "Один з учасників запропонував відрядити до Вашингтона як спецпредставника Андрія Івановича (міський голова Львова Андрій Садовий - ІФ) разом із Семенченком (народний депутат Семен Семенченко - ІФ), Юлію Володимирівну (лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - ІФ) разом із Парасюком (народний депутат Володимир Парасюк - ІФ). Якщо "Самопоміч" організувала блокаду, то нехай би управляла її наслідками...", - зазначив П.Порошенко, додавши при цьому, що ця пропозиція, звісно ж, була жартом.

"Я як президент маю відповідати не лише за свої помилки, а й за помилки інших", - додав він.

П.Порошенко також заявив, що в контексті блокади у нього серйозні претензії і до голів облдержадміністрацій тих областей, де місцеві ради перевищили свої повноваження та ухвалити рішення, що виходять за рамки їхньої компетенції.

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