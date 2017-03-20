Звільнення голови "Укртрансгазу" пов'язане з виявленими порушеннями під час проведення тендерів - Коболєв

Рішення щодо звільнення президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва пов'язане з виявленими порушеннями під час проведення компанією тендерів, повідомив голова правління держхолдингу Андрій Коболєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У рамках стандартної процедури аудиту фінансових результатів групи ми отримали від зовнішнього незалежного аудитора (Deloitte&Touche - ІФ) висновок, згідно з яким він не зміг отримати достатніх аудиторських доказів для підтвердження цілої низки закупівель "Укртрансгазу" і, відповідно, коректності їх відображення у фінансовій звітності компанії", - сказав він.

За його словами, це послужило "дзвінком" для внутрішнього аудиту про те, що в "Укртрансгазі" існує потенційна проблема із закупівлями. "Після цього внутрішній аудит НАК розпочав вивчення того переліку транзакцій, які потрапили до цього списку. Вивчення виявило, що щонайменше дві з них мають ознаки зловживань під час проведення тендерних процедур. Матеріали щодо однієї з них уже були передані правоохоронним органам, які ініціювали за цим фактом кримінальне розслідування", - пояснив він.

А.Коболєв зазначив, що наглядова рада "Нафтогазу" висунула вимогу до "Укртрансгазу" прокоментувати виявлені факти та результати повторної перевірки і пояснити, як таке могло статися та які кроки компанія у зв'язку з цим планує здійснити.

"Позиція, яку особисто висловив голова компанії, виглядала таким чином: все, що відбувалося, - це правильно, законно, і далі так робити будемо. Це і стало причиною рішення про відсторонення голови "Укртрансгазу". З точки зору "Нафтогазу" як акціонера компанії, така людина не може далі управляти "Укртрансгазом". Якщо подальше розслідування виявить факти корупції щодо другого та інших епізодів, їх також буде передано до правоохоронних органів, але залишати такого керівника на посаді голови компанії далі було не можна", - резюмував голова НАК.

Як повідомлялося, минулого тижня правління НАК "Нафтогаз України" за погодженням з наглядовою радою проголосувала за відставку президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва.

"Нафтогаз" оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу". Нині обов'язки президента компанії тимчасово виконує перший віце-президент Мирослав Химко.

І.Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

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