СБУ найближчим часом ухвалить рішення про заборону на в'їзд російській співачці Самойловій

Служба безпеки України найближчим часом ухвалить рішення про заборону на в'їзд до країни російській виконавиці Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала окупований Російською Федерацією Крим і яку обрали для участі в конкурсі Євробачення-2017, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"СБУ вивчає це питання. Це рішення найближчим часом ухвалять", - сказав глава СБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в понеділок.

При цьому він висловив свою позицію стосовно того, що російській співачці треба заборонити в'їзд на територію України: "Я вважаю, що закон має бути один для всіх, оскільки ця людина порушила закон".

В. Грицак додав, що йдеться про антиукраїнські висловлювання російської співачки в соцмережах. "Тому, як на мене, їй треба закрити в'їзд до України", - сказав він.

Раніше глава СБУ висловив переконання, що, відправляючи на пісенний конкурс Ю. Самойлову, влада РФ вирішила перевірити реакцію української сторони, і запевнив, що "реакція СБУ обов'язково буде", але хотів би, щоб була реакція не лише спецслужби: "Ми хотіли б також почути висновки організаторів Євробачення, Міністерства культури, інших відповідних відомств".

Як повідомлялося, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме Ю. Самойлова з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідному візку та має першу групу інвалідності.

Служба безпеки України повідомила, що перевірить достовірність інформації про ймовірні візити Ю. Самойлової до Криму та після цього ухвалить рішення стосовно її допуску на українську територію.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко заявив, що міністерство вивчає інформацію стосовно можливого виступу Ю. Самойлової в Криму. Він зазначив, що Мінінформполітики не звертатиметься до Служби безпеки України з проханням вивчити ситуацію, оскільки СБУ вже в курсі та вивчає ситуацію.

Народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що українська сторона може дозволити представниці Росії Ю. Самойловій прибути до України, але за відвідування окупованого Криму їй доведеться відповісти згідно з українським законодавством.

Він наводить витяги із законодавства України, що визначають цю процедуру.

14 березня виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд заявив, що рішення про участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення має ухвалювати українська влада.