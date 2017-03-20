СБУ і поліція запобігли відчуженню 6,5 га землі санаторію комплексу "Феофанія"

Співробітники Служби безпеки України і поліцейські запобігли незаконному відчуженню з державної власності понад 6,5 га земельних ділянок оздоровчо-лікувального комплексу санаторного типу "Ясний" держпідприємства "Лікувально-профілактичний комплекс "Феофанія" НАН України.

Як повідомляє в понеділок прес-центр СБУ, чиновники Козинської селищної ради, використовуючи підроблені документи, без погодження з НАН України, надали дозвіл на відчуження цих ділянок у приватну власність.

На підставі інформації СБУ Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт.

Тривають невідкладні слідчі дії.