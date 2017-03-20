Українці мають знати, хто і скільки платитиме за боргами МВФ - нардеп від "Нашого краю" Шахов

Кабмін України має негайно оприлюднити план за кредитами Міжнародного валютного фонду із зазначенням джерел покриття цих витрат, оскільки з поточного року починаються великі виплати за кредитами МВФ, заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов.

"Кабмін має представити і парламенту, і всім українцям план погашення боргів перед МВФ, і найголовніше – пояснити суспільству з яких джерел відбуватиметься погашення. Люди не повинні платити з власної кишені за прорахунки влади. Вже в цьому році потрібно виплатити МВФ понад $1 млрд, а в наступні три роки - ще більш 5 млрд. Для обслуговування боргу перед Фондом нам потрібен зростання ВВП хоча б на 5% щорічно, але нинішній Кабмін не здатний його забезпечити", - цитує С. Шахова прес-служба партії "Наш край" у понеділок.

Він зазначив, що МВФ може спробувати нав'язати українській владі ще більш невигідні умови отримання чергового транша кредиту.

"Нам треба приготуватися, що умови надання кредиту можуть ще більше погіршитися. Влада сама загнала себе в цю пастку, оскільки вела таємні переговори і йшла на будь-які поступки, аби отримати кредит. І так триватиме доти, доки всі домовленості такого плану не будуть публічними", - резюмував С. Шахов.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ перенесла запланований на 20 березня розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування України.