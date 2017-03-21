ДТЕК попередив "Донбасенерго" про ризик незаконних поставок антрациту на Старобешівську ТЕС

ДТЕК надіслав офіційного листа на адресу ПАТ "Донбасенерго" із застереженням не закуповувати вугілля, вироблене на тимчасово неконтрольованої території, повідомила прес-служба енергохолдингу у вівторок.

У ДТЕК наголошують, що із втратою управління підприємствами компанія відстежує спроби незаконного переміщення та використання антрациту.

"Придбання цього вугілля є злочином, передбаченим ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Своїм листом ДТЕК попереджає, що у разі незаконної купівлі або використання вугілля компанія переслідуватиме за законом усіх причетних до цього процесу осіб і вимагатиме притягнення їх до кримінальної відповідальності, зокрема за фінансування тероризму", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на складах підприємств, які вийшли з під управління ДТЕК, залишилося близько 430 тис. тонн вугілля марки А/Т. З прийняттям рішення РНБО про припинення переміщення вантажів через лінію дотику існує висока ймовірність незаконного збуту цього вугілля на ТЕС, які розташовані на неконтрольованій території, зокрема, на Старобешівську ТЕС "Донбасенерго".

"Представники так званих "ЛНР" і "ДНР" не зможуть продавати вугілля на території України тому, що передусім використовуватимуть його для забезпечення ТЕС і виробництва електроенергії на неконтрольованій території. Природно, це буде дешевий ресурс, адже він, по суті, нелегальний. Наш обов'язок – попередити про це всіх можливих покупців", - зазначив керівник антикризового штабу ДТЕК Денис Діденко.

Як повідомлялося, ДТЕК 15 березня заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВВП", ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.