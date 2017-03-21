СБУ викликає на допит дружину ватажка "Народного ополчення Донбасу" Губарєва

Служба безпеки України (СБУ) викликає на допит як підозрювану дружину ватажка так званого "Народного ополчення Донбасу" Павла Губарєва, Катерину.

Згідно з порядком, який офіційно опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок, Є. Губарєву викликають 27, 28 і 29 березня о 10:00 на допит до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ за адресою: м. Києві, вул. Володимирська, 33 для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні, розпочатому 21 липня 2014 року за 1 ч. ст 258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою організацією або участь у ній) і ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України оголосило П. Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеному в рубриці "Особи, які переховуються від органів влади", П. Губарєв переховується від Слідчого управління СБУ.

Датою зникнення П. Губарєва вважається 26 травня.

Генеральна прокуратура України 24 січня 2017 року повідомила про початок процедури заочного засудження особи, яка організувала в березні 2014 р. масові заворушення в р. Донецьк, що в свою чергу стало поштовхом до створення терористичної організації "ДНР".

Імені зазначеної особи в повідомленні Генпрокуратури немає, проте прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook до цього повідомлення написала: "У Губарєва варіантів небагато".

Вона також опублікувала фотографію П. Губарєва, на якій останній відображений у футболці із символікою "Новоросії" і бойовиком "ДНР" Арсеном Павловим ("Моторолою"), який загинув 16 жовтня 2016 року у Донецьку внаслідок вибуху в ліфті будинку, в якому він проживав.