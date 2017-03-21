Події

14:33 21.03.2017

Гройсман заявив про неможливість збільшити до 60% частку податку на доходи фізосіб, що залишається в бюджеті Києва

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що збільшити частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що залишається в міському бюджеті Києва, до 60% немає можливості, без зменшення частки від цього податку для інших міст.

"Що стосується питання 60/40 для столиці. Тут є одне "але". Столиця є містом, де фактично консолідовано бізнес, усі центральні офіси тут розташовані, вони платять податки консолідовано. Проблема, щоб для Києва зробити 60%, в тому, що усіх містах усієї країни необхідно знизити до 50%. Це порушить формулу надходжень до бюджетів, тому це неможливо сьогодні робити", - сказав В. Гройсман під час робочої наради з міськими, селищними та сільськими головами в рамках засідання правління Асоціації міст України в Києві у вівторок.

Прем'єр зазначив, що 40% ПДФО, які залишаються в бюджеті Києва, складають досить значну суму.

За його словами, центральна влада готова допомогти Києву у забезпеченні їм виконання функцій столиці.

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