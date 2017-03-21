Події

15:26 21.03.2017

Садовий закликає Гройсмана допомогти з вивезенням відходів зі Львова до початку рекультивації місцевого звалища

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням допомогти у вирішенні проблеми з вивезенням побутових відходів зі Львова до початку рекультивації наявного звалища та будівництва сміттєпереробного заводу.

"Я прошу вас, пане прем'єр-міністре, у продовження нашої вчорашньої розмови прийняти відповідне рішення, щоб Львів отримав допомогу... щоб ми мали можливість до початку рекультивації нормально вивозити відходи", - сказав він під час робочої наради прем'єра з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання правління Асоціації міст України в Києві у вівторок.

Мер Львова зазначив, що одержав листа від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужби) з рекомендаціями закрити школи міста через переповненість майданчиків для збирання сміття.

За його словами, 17 березня місто підписало угоду з французькою компанією, яка отримала від уряду Франції підтримку для рекультивації наявного полігону для вивезення побутових відходів.

А.Садовий також зазначив, що французька компанія готова взяти на себе розробку проектної документації для будови спільно з Європейським інвестиційним банком заводу з переробки побутових відходів.

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