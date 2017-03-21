Події

16:11 21.03.2017

Гройсман готовий допомогти Львову вирішити проблему відходів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман готовий допомогти Львову вирішити проблему переробки твердих побутових відходів.

"Усе, що треба буде від мене, можете розраховувати на мою підтримку 24 години на добу. Я готовий допомогти вичистити цей біль", - сказав прем'єр на робочій нараді з міськими, сільськими та селищними головами в рамках засідання правління Асоціації міст України в Києві у вівторок, говорячи про проблему відходів у Львові.

В. Гройсман зазначив, що Львівська область також готова надати допомогу місту.

Раніше у вівторок, 21 березня, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра В. Гройсмана з проханням допомогти вирішити проблему вивезення побутових відходів зі Львова до початку рекультивації наявного звалища та будівництва сміттєпереробного заводу.

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