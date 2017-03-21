ВР зафіксувала тарифи на тепло з біопалива на рівні 90% від тепла з газу

Верховна Рада зафіксувала тарифи на теплову енергію, вироблювану з використанням біопалива, на рівні 90% від тарифів на тепло, вироблюване з використанням газу.

За ухвалення відповідного законопроекту №4334 "Про внесення змін до закону "Про теплопостачання" в частині стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел" у цілому на засіданні у вівторок проголосували 238 депутатів.

Документ також передає від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРЕКП) до органів місцевої влади ліцензування, формування тарифів для виробників тепла з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, раніше ініціатива щодо передачі таких повноважень від НКРЕКП до місцевих органів влади не знаходила підтримки у ВР.