Головний офіс Сбербанку в Запоріжжі заблокували активісти "Національного корпусу"

У центрі Запоріжжя активісти партії "Національний корпус" заблокували головний офіс української "дочки" російського Сбербанку.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у вівторок удень у центрі Запоріжжя на вул. Верхній кілька десятків людей, які назвалися активістами партії "Національний корпус", заблокували бетонними плитами та мішками з піском ворота до центрального офісу Сбербанку.

На огорожі вони розвісили таблички "Ласкаво просимо до Росії", "Вхід лише за паспортами ЛНР і ДНР", також деякі учасники акції наділи маски президента Росії Володимира Путіна.

Активісти зазначили, що таким чином борються проти роботи в Україні "банків Росії як країни-агресора".