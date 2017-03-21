Відходи зі Львова вивезуть за 5-7 днів - голова обладміністрації

Тверді побутові відходи зі Львова буде вивезено протягом п’яти-семи днів, заявляє голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Комісія ухвалила рішення, аналогічне рішенню, ухваленому в січні поточного року. Тобто ми беремо на себе вивезення накопичених відходів зі Львова", - сказав О. Синютка на брифінгу за результатами засідання Львівської обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій у вівторок.

За його словами, влада області й уряд знову "приберуть місто, підметуть і чистим передадуть його назад Львівській міськраді".

Водночас він висловив упевненість, що в майбутньому такі ситуації не повторяться.

Голова Львівської обладміністрації розповів, що дав доручення директорові департаменту житлово-комунального господарства до кінця дня провести переговори з перевізниками та керівниками міськрад, щоб підписати відповідні договори.

Як повідомлялося, міський голова Львова А. Садовий заявив, що місто перебуває у сміттєвій блокаді - перевізникам заважають вивозити відходи, а керівництво полігонів у країні "під тиском відмовляється приймати відходи зі Львова".

За даними міської влади, з деяких контейнерних майданчиків сміття не вивозили протягом місяця. Уранці 21 березня переповненими залишалися 454 із 1237 контейнерних майданчиків.