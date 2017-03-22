Суд у Молдові розгляне питання екстрадиції судді Чауса після рішення молдовського президента про притулок

Генеральна прокуратура Молдови подала до місцевого суду клопотання про екстрадицію в Україну судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, але його розгляд розпочнеться після рішення президента цієї країни щодо політичного притулку М.Чаусу, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело.

"НАБУ передало до Генпрокуратури України документи для екстрадиції судді М.Чауса з Молдови на початку березня, після чого ГПУ направила їх до Молдову. Після одержання та обробки поданих документів Генеральна прокуратура Молдови подала клопотання до місцевого суду про екстрадицію М.Чауса", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

Проте він зазначив, що розгляд цього клопотання розпочнеться після того, як президент Молдови визначиться в питанні надання політичного притулку М.Чаусу в Молдові. Цей розгляд може тривати до шести місяців, уточнив він.

"Паралельно в Молдові відбувається розслідування в кримінальному провадженні стосовно незаконного перетину кордону цієї держави М.Чаусом", - додав співрозмовник агентства.

У свою чергу в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) зазначили, що процедуру екстрадиції судді М.Чауса розпочато, остаточне рішення про його екстрадицію ухвалить суд у Молдові.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю М.Чауса в одержанні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді М.Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня М.Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді направлено молдовській стороні.

Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що українська сторона готова надати докази, що свідчать про кримінальний характер злочинів, вчинених М.Чаусом, якщо останній проситиме політичного притулку в Молдові.