Кожна п'ята заява в ЄСПЛ стосується України

Кожна п'ята заява в Європейському суді з прав людини стосується України, повторювані порушення викликані невирішеними проблемами в роботі правоохоронної та судової систем, зазначає начальник відділу департаменту Ради Європи з виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар.

Під час круглого столу на тему забезпечення виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ у прокурорській діяльності в середу в Києві він розповів, що з 2002 року Україна "накопичила велику кількість невирішених проблем, пов'язаних із функціонуванням правоохоронної системи, прокуратури та судової системи в аспекті кримінальної юстиції".

"Європейський суд за цей час ідентифікував більший сегмент проблем, які потрібно адресувати державі через процедуру виконання рішень Європейського суду з прав людини.... Нині ми бачимо, що Україна досить міцно посіла перше місце за кількістю заяв до Європейського суду з прав людини. Приблизно 19 тисяч заяв перебувають в ЄСПЛ, кожна п'ята справа, що перебуває на розгляді суду, стосується України", - наголосив він.

За словами П.Пушкаря, матеріали скарг у більшості своїй стосуються питань ефективності розслідування справ, пов'язаних із порушеннями права на життя, обмеженням права на свободу та особисту недоторканність.

Він висловив думку про те, що невирішені проблеми правоохоронної та судової системи призвели до великої кількості повторюваних порушень.