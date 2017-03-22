"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

Головний комерційний директор Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогазу України" Юрій Вітренко допускає банкрутство компанії в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

"Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями "Нафтогазу". "Нафтогаз" просто буде банкрутом. Наші активи під час ліквідації "Нафтогазу" розпродаватимуть, і кредитори в межах визначеної черги одержуватимуть відповідні гроші", - сказав він під час онлайн-трансляції інтерв'ю виданню "Новое время. Бизнес".

Ю.Вітренко також зазначив, що газотранспортна система і спеціальні дозволи на видобуток газу є власністю держави, тому ці активи в разі програшу в арбітражі не відійдуть "Газпрому".

Водночас він вважає, що ймовірність програшу НАК в арбітражі низька.