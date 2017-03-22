Події

13:31 22.03.2017

"Нафтогаз" допускає своє банкрутство в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі - Вітренко

Головний комерційний директор Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогазу України" Юрій Вітренко допускає банкрутство компанії в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

"Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями "Нафтогазу". "Нафтогаз" просто буде банкрутом. Наші активи під час ліквідації "Нафтогазу" розпродаватимуть, і кредитори в межах визначеної черги одержуватимуть відповідні гроші", - сказав він під час онлайн-трансляції інтерв'ю виданню "Новое время. Бизнес".

Ю.Вітренко також зазначив, що газотранспортна система і спеціальні дозволи на видобуток газу є власністю держави, тому ці активи в разі програшу в арбітражі не відійдуть "Газпрому".

Водночас він вважає, що ймовірність програшу НАК в арбітражі низька.

ВАЖЛИВЕ

Один український військовий поранений у зоні АТО за минулу добу

Вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" в Стокгольмі сягають $50 млрд, можуть зрости до $80 млрд

Розраховані Кабміном уточнені з урахуванням блокади Донбасу макропоказники близькі до цифр НБУ

Бойовики зранку обстріляли Водяне з великокаліберної артилерії та СПГ

ВИПРАВЛЕННЯ: "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів

ОСТАННЄ

Кабмін схвалив проект указу президента про призначення стипендій 13 видатним діячам інформсфери

Кабмін продовжив до травня термін ідентифікації Ощадбанком переселенців

Кабмін продовжив дію спецзобов'язань "Нафтогазу України" ще на рік

Гройсман підтверджує намір схвалити репрофайлінг портфеля ОВДП Нацбанку

Гройсман закликав відповідальні за ремонт доріг служби "вийти в поля"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
насосы цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА