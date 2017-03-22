Реструктуризація облігацій "Укравтодору" дасть змогу додатково залучити 2 млрд грн у галузь

Кабінет Міністрів України підтримав реструктуризацію облігацій Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), що дасть змогу агентству отримати додаткові 2 млрд грн у державних банках.

"Я хотів подякувати прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону за підтримку в роботі та кроки щодо пролонгації облігацій. Це дасть нам змогу одержати в державних банках додаткові 2 млрд грн на експлуатацію та будівництво доріг цього року", - розповів голова "Укравтодору" Славомір Новак під час засідання Кабінету Міністрів України в середу.

Він додав, що ці кошти буде спрямовано на ремонт доріг.

"Ми вже готові до використання 1 млрд грн із пролонгації облігацій на ямковий ремонт. Ми вже обговорили цю можливість із прем'єр-міністром, і я отримав погодження", - уточнив він.

Раніше С.Новак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що "Укравтодор" наразі не має можливості випуску боргових цінних паперів.

"У Польщі, наприклад, державний фонд має можливість випуску облігацій для фінансування будівництва доріг. Думаю, досвід із випуском облігацій "Укравтодору" - не найкраща ідея, оскільки рейтинг агентства наразі дуже невисокий, якщо порівнювати з Польщею", - говорив він.

Проте, за його словами, в перспективі, за умови, що фінансові інститути зрозуміють, що Дорожній фонд стабільний, приносить гроші, можна буде розглядати можливість випуску облігацій.

"Поки що такої можливості немає. Жоден банк не купить облігації без упевненості в тому, що продасть їх потім і отримає дохід. Сьогодні "Укравтодор" має нульову можливість випуску боргових цінних паперів", - констатував С.Новак.

Він додав, що можливістю отримання грошей може бути залучення коштів інвесторів, приміром, у концесійні проекти або на проекти державно-приватного партнерства.

"Тоді питання кредиту адресуватиметься приватному інвестору, ми лише надаватимемо гарантії", - зазначав голова агентства.