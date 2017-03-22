СБУ заборонила в'їзд до України російській учасниці Євробачення Самойловій

Служба безпеки України прийняла рішення про заборону на 3 роки в'їзду до країни російській виконавиці Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим. Ї було обрано для участі в конкурсі Євробачення-2017, що відбудеться в травні в Києві, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на 3 роки. Рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України", - сказала О.Гітлянська агентству в середу.

Як повідомлялося, Росію на Євробаченні-2017 планувала представляти Ю.Самойлова з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

СБУ раніше повідомила, що перевірить достовірність інформації про можливі візити Ю.Самойлової до Криму і після цього прийме рішення щодо її допуску на українську територію.

20 березня стало відомо, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд до країни Ю.Самойловій. "На цю хвилину рішення про заборону в'їзду для неї ще не прийнято, але відкрию таємницю: відповідний документ вже підготовлено", - сказав глава СБУ Василь Грицак журналістам.

22 березня керівник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук повідомив про документи щодо заборони на в'їзд, зауваживши при цьому, що РФ вже обговорює "сценарії того, як розвиватиметься ситуація у випадку, якщо Самойловій буде заборонено в'їзд чи не заборонений в'їзд".

За його словами, для обох випадків - як заборони, так і відсутності заборони - російська сторона "підготувала інформаційні сценарії", націлені на завдання шкоди іміджу України.