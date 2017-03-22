До Євробачення-2017 створять буклет для іноземців про безпечне перебування в Україні

У рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017, що відбудеться в травні у Києві, буде створено буклет для іноземців про безпечне перебування в Україні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється в середу на офіційній сторінці ДСНС у соцмережі Facebook, разом з іншою важливою інформацією в буклеті буде описано чіткий алгоритм дій під час виникнення пожежі, виявлення підозрілого предмета, терористичного акту, а також правила поведінки у натовпі.

Крім того, згідно з повідомленням ДСНС, під час наради з організації заходів пожежної та техногенної безпеки під час підготовки та проведення Євробачення-2017, що відбулося 22 березня, було обговорено питання участі ДСНС у навчаннях правоохоронних органів із відпрацювання навичок виконання завдань, пов'язаних із гарантуванням безпеки під час проведення конкурсу.

За результатами наради визначено подальші пріоритетні завдання щодо участі ДСНС у підготовці до пісенного конкурсу.