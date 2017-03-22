Ухвалений Держдумою закон заблокує майже останні легальні канали грошових переказів з РФ до України - експерт

Прийнятий Держдумою в середу закон, що обмежує грошові перекази з РФ до іноземних держав за допомогою іноземних платіжних систем, заблокує майже останні легальні канали грошових переказів з Росії до України, вважає керівний директор Кредит Оптима Банку Ігор Львов.

"Після набуття вказаним законом чинності через 30 днів закриються майже останні легальні канали грошових переказів з Росії до України, за якими до нашої країни надходило більш ніж $1 млрд за рік. Нині основна частина переказів з Росії до України здійснюється через міжнародні платіжні системи Western Union і MoneyGram. Теоретично грошові перекази з РФ до України можна здійснювати через міжнародну міжбанківську систему передання інформації та здійснення платежів SWIFT, проте на практиці цим каналом майже не користуються приватні особи. Дія цього закону призведе до відходу грошових переказів між Росією та Україною в "тінь": гроші переказуватимуть неформальними каналами", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

За оцінкою І. Львова, дія ухваленого Держдумою закону також призведе до недоотримання доходу українськими банками в розмірі $15-20 млн за рік, який формувався за рахунок банківської комісії на грошові перекази.

За даними НБУ, 2016 року обсяг грошових переказів до України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами, становив $2,488 млрд, що в 7,1 раза більше, ніж за кордон ($352 млн).

На території України 2016 року надавали послуги 39 систем грошових переказів, з яких 25 систем створено резидентами, 14 - нерезидентами.

Серед платіжних систем, створених нерезидентами, лідером стала Western Union: 40% усіх транскордонних переказів до України, 32% - з України.

За дев'ять місяців 2016 року обсяг грошових переказів з РФ до України становив $757,8 млн, з яких $730,9 млн - перекази, здійснені через міжнародні системи грошових переказів.

Як повідомлялося, Держдума в середу, 22 березня, ухвалила в третьому читанні закон, що обмежує грошові перекази з РФ до іноземних держав за допомогою іноземних платіжних систем.

Як зазначає автор документа в пояснювальній записці, документ спрямовано на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність кількох російських платіжних систем, зокрема "Золотої Корони" та "Юністріму".