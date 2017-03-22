Події

17:07 22.03.2017

Кабмін передав повноваження із протезування учасників АТО Фонду соцзахисту інвалідів

Кабінет Міністрів України уповноважив здійсювати заходів із протезування учасників антитерористичної операції (АТО) Фонд соціального захисту інвалідів замість ветеранів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, це рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Кабмін встановив, що заходи, пов'язані з протезуванням або ортезируванням учасників АТО, що раніше здійснювалися Держслужбою у справах ветеранів, виконуватиме Фонд соціального захисту інвалідів.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що у державному бюджеті передбачено, що кошти на ці цілі Мінсоцполітики направлятиме до Фонду соціального захисту інвалідів.

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