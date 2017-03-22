Кабмін передав повноваження із протезування учасників АТО Фонду соцзахисту інвалідів

Кабінет Міністрів України уповноважив здійсювати заходів із протезування учасників антитерористичної операції (АТО) Фонд соціального захисту інвалідів замість ветеранів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, це рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Кабмін встановив, що заходи, пов'язані з протезуванням або ортезируванням учасників АТО, що раніше здійснювалися Держслужбою у справах ветеранів, виконуватиме Фонд соціального захисту інвалідів.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що у державному бюджеті передбачено, що кошти на ці цілі Мінсоцполітики направлятиме до Фонду соціального захисту інвалідів.