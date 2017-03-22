Невідомий на автомобілі задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту, а потім врізався в огорожу парламенту

Автомобіль, керований невідомим, наїхав на пішоходів на Вестмінстерському мосту перш, ніж врізатися в огорожу навколо території парламенту, повідомляє в "Твіттері" один з журналістів британської телерадіокорпорації Бі-бі-сі.

Як написав він у своєму повідомленні, за попередніми даними, після наїзду нападник вибрався з автомобіля і напав на поліцейського з ножем, але був застрелений.

За деякою інформацією, під колеса автомобіля потрапили не менше п'яти осіб.

Бі-Бі-Сі повідомляє, що одного з нападників біля британського парламенту застрелено.

Раніше повідомлялося, що не менше 12 осіб постраждали в середу унаслідок стрілянини на Вестмінстерському мосту біля британського парламенту.

До місця події прибули медики.

Район навколо парламенту оточено.