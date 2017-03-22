Мер Львова пропонує облаштувати резервний полігон ТПВ у Чорнобильській зоні

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує облаштувати резервний полігон твердих побутових відходів (ТПВ) у Чорнобильській зоні та готовий частково фінансувати будівництво такого об'єкта.

"А якщо завтра, не дай Бог, трапиться біда в якомусь іншому великому місті? Наприклад, у Києві, який продукує 3 тисячі тонн відходів. Що їм тоді робити? Моя пропозиція проста – у Чорнобильській зоні облаштувати резервний полігон для країни, який використовувати в екстремальних випадках. Я готовий це спільно фінансувати з коштів територіальної громади Львова. Такі речі мають бути передбачені в країні", - сказав мер на брифінгу в міськраді в середу.

За словами А. Садового, після закриття львівського полігону влада країни мала запропонувати, куди вивозити відходи вже наступного дня, однак жодної такої пропозиції не надійшло.

"Давайте говорити про бездіяльність органів державної влади, які стоять осторонь і спостерігають. Такі речі неможливі у жодній цивілізованій країні світу", - наголосив мер Львова.

За його словами, міська влада отримали пропозицію від Львівської облдержадміністрації щодо ділянки для можливого полігону і розпочинає вивчення документації. У разі, якщо ділянка підійде і вдасться домовитися з місцевими жителями, полігон можна буде ввести в експлуатацію не раніше, ніж через 6-8 місяців, а до цього відходи з міста потрібно кудись вивозити.

"Якщо держава може зняти блокаду на тиждень, то, друзі мої, зніміть блокаду на весь період",- заявив А. Садовий.

Також за його словами, договори про вивезення відходів на полігони області можуть бути підписані в середу до кінця дня.

Як повідомлялося, 21 березня Львівська обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення допомогти Львову у вивезенні накопичених відходів на полігони області.

Міська влада заявляє, що відходи не вивозять з третини з 1237 контейнерних майданчиків міста. А. Садовий стверджує, що львівським перевізникам відходів спеціально блокують доступ до полігонів великих міст.