Події

18:49 22.03.2017

Антикорупційний комітет рекомендував Верховній Раді звільнити солдатів і молодших офіцерів ЗСУ від подання е-декларацій

Комітет з питань запобігання та протидії корупції рекомендує Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект про звільнення деяких категорій військовослужбовців Збройних сил України від подання електронних декларацій про майно.

Як повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка" з посиланням на члена однойменної фракції, члена антикорупційного комітету парламенту Олега Барну, комітет одностайно вирішив рекомендувати парламенту ухвалити в цілому законопроект про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172). Питання буде винесено на голосування вже в четвер.

"Наші військові нині перебувають у зоні АТО, у них немає часу на те, щоб подавати електронні декларації. Збирання та підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує багато часу й особистої присутності військовослужбовця. Ми не можемо допустити, щоб українські кордони нікому було захищати. Тому комітет просить Верховну Раду звільнити військових від е-декларування", - повідомив О. Барна.

В ухваленому Верховною Радою України в першому читанні законопроекті №6172 передбачено звільнення від заповнення е-декларації деяких категорій і чинів військовослужбовців української армії, зокрема військовослужбовців строкової служби, призваних до лав ЗСУ в рамках мобілізації, військовослужбовців-контрактників рядового, сержантського, старшинського складів, а також контрактників молодшого офіцерського складу.

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