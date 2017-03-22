Голова ВККСУ сподівається, що до початку літа будуть призначені не менше 65 суддів оновленого Верховного Cуду

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України Сергій Козьяков розраховує, що до літа поточного року буду заповнені не менше 65 вакансій в оновлено Верховний Суд України.

Після засідання Ради з питань судової реформи в середу в Києві С. Козьяков нагадав журналістам, що наразі завершується конкурс на заняття посад до оновленого Верховного Суду України. Судді цього суду матимуть найвищу суддівську зарплату, але за ними буду стежити Національне антикорупційне бюро та Нацагентство із запобігання корупції, громадськість і преса".

Відповідаючи на запитання про те, коли ж саме Україні очікувати появи нових суддів оновленого Верховного суду, С. Козьяков сказав: "Я сподіваюся, що це буде між 15 травня та 1 червня: ми оголосимо переможців конкурсу".

Після цього документи будуть негайно передані до Вищої ради правосуддя, який прийме остаточне рішення, після чого президент України підпише відповідний указ. Голова ВККС нагадав, що президент, відповідно до змін у Конституції України, не зможе не підписати запропоновані йому Вищою радою правосуддя кандидатури, оскільки виконує в цьому контексті лише церемоніальні функції.

Як повідомлялося, відповідно до затвердженої парламентом в минулому році нової редакції закону "Про судоустрій і статус суддів", яку президент України Петро Порошенко підписав у липні 2016 р., до оновленого Верховного Суду входитимуть не більше 200 суддів, а в його складі діють Велика палата Верховного Суду, касаційні адміністративний, господарський, кримінальний, цивільний суди.