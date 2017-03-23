Події

10:33 23.03.2017

СБУ відкрила провадження щодо вибухів на артскладах у Харківській області за статтею "диверсія"

Служба безпеки України відкрила провадження щодо вибухів і пожежі на артилерійський складах Міноборони під Балаклією Харківської області за статтею "диверсія", повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Відкрили провадження - диверсія. Тривають оперативно-слідчі дії", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області.

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що за попередньою версією причиною пожежі та вибухів на складах були дії диверсійної групи, можливо російських військових або бойовиків "ДНР/ЛНР".

С. Полторак також повідомив, що, за попередніми даними, жертв у результаті пожежі на артилерійських складах Міноборони немає.

Він також зазначив, що вогнем охоплено третину території складів, проте пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

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