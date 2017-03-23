Раду НБУ доцільно підключити до переговорів з МВФ – голова Ради

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин виступає за залучення цього органу до процесу розробки меморандуму про економічну та фінансову політику за програмою кредитування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Конституція фактично покладає на Раду місію вищого органу монетарної влади в Україні. Ми не повинні бути відсторонені від переговорного процесу з МВФ", – пояснив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" свою позицію.

Б. Данилишин повідомив, що Рада на своєму засіданні розглядала питання доцільності залучення його членів до переговорів з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ. "У разі залучення нас до переговорного процесу ми готові надати свої професійні висновки і пропозиції, зокрема щодо проекту меморандуму з МВФ", – сказав глава Ради.

Коментуючи прийняті на засіданні 28 лютого цього року рекомендації правлінню НБУ, Б. Данилишин зазначив, що такі рекомендації є обов'язковими для виконання правлінням регулятора, а Рада має повноваження відповідного контролю над їх виконанням.

"Вважаю їх (рекомендації – ІФ) певною дорожньою картою, виконання якої сприятиме поверненню довіри до банківської системи і на цій основі відновлення економічної активності та кредитування в Україні", – наголосив він.

Б. Данилишин нагадав, що Рада як конституційний інститут законодавчо зобов'язана щоквартально надавати власні рекомендації регулятора та уряду.