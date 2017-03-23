Події

13:25 23.03.2017

Екс-депутат Держдуми Пономарьов заявляє, що убитий Вороненков йшов на зустріч із ним до "Прем'єр Палацу"

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов повідомив, що убитий у центрі Києва екс-депутат Дениc Вороненков йшов до "Прем'єр Палацу" на зустріч із ним.

"Денис Вороненков убитий об 11:25 біля "Прем'єр Палацу". Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника", - написав він на своїй сторінці у Facebook у четвер.

На думку І.Пономарьова, версія очевидна, оскільки Д.Вороненков "небезпечний для російських силовиків".

"Я говорив, що Д.Вороненков не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків", - додав він.

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