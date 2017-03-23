СБУ візьме під охорону російських політиків Максакову та Пономарьова – Луценко

Співробітники спецпідрозділу Служби безпеки України візьмуть під охорону вдову убитого в четвер у Києві екс-депутата Держдуми (від КПРФ) Дениса Вороненкова, теж екс-депутата Держдуми (від "Єдиної Росії") оперну співачку Марію Максакову, а також депутата Держдуми Іллю Пономарьова.

"Сьогодні фактично вже ухвалено рішення про охорону і Пономарьова, і Марії Максакової силами спецпідрозділу СБУ", - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на брифінгу в Києві в четвер.

Ю. Луценко також повідомив, що нині слідчий допитує вдову Д. Вороненкова, а після прес-конференції буде допитано І. Пономарьова.

Генеральний прокурор також поінформував, що Д. Вороненков та І. Пономарьов мали сьогодні надавати свідчення у Військовій прокуратурі України.

"Саме сьогодні вони мали надавати свідчення у Військовій прокуратурі", - сказав Ю. Луценко.

Генпрокурор розповів, що "покійний призначив зустріч (у готелі в центрі Києва, біля входу до якого його вбили - ІФ) Пономарьову, з яким і мав вирушити на допит у Військову прокуратуру, і слідство зараз, безумовно, дізнається весь його маршрут пересування".

Він також зазначив, що весь сьогоднішній графік Д. Вороненкова буде перевірено слідством, а ключовою точкою є зустріч у готелі.

Генпрокурор уточнив, що вдова російського екс-депутата "дивом не пішла з ним".