Бойовики частково підірвали міст у Луганській області

Бойовики частково підірвали міст у районі Золотого (Луганська обл.), повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

"На Луганщині скоєно теракт. Зокрема, 22.03.17 приблизно о 21:30, сєпарською диверсійно-розвідувальною групою був частково підірваний міст, який сполучає Золоте-4 і Золоте-5 (між шахтою Родіна та хутором Вільний)", - повідомив Ю. Клименко на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Він зазначив, що міст в аварійному стані, автомобільне сполучення обмежене. Відстань від КрП "Шахта Родіна" близько 800 м.

За словами Ю. Клименка, правоохоронці кваліфікують злочин як теракт, тривають оперативно-слідчі дії.