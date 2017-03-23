Події

16:21 23.03.2017

"Укргазвидобування" на три доби зупинило роботу Шебелинського ГПЗ через вибухи боєприпасів у Балаклії

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) ухвалило рішення про невідкладну зупинку з 23 березня на три доби Шебелинського газопереробного заводу (ГПЗ, Харківська обл.) через вибухи боєприпасів у Балаклії, повідомила прес-служба компанії.

"З метою можливої евакуації персоналу об'єктів філій, розташованих у небезпечній зоні, керівництво УГВ доручило забезпечити готовність наявної автотранспортної техніки (автобусів) і резерву пального для перевезення працівників разом із сім'ями в безпечну зону та визначити місця тимчасового розміщення працівників товариства у Харкові, Краснограді, Полтаві", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у результаті вибуху могло бути пошкоджено АЗС №1, розташовану біля складу боєприпасів. Двох операторів АЗС своєчасно евакуювали, також евакуювали 80 співробітників, які працювали зі свердловинами.

Інші об'єкти філій УГВ не пошкоджені.

У прес-службі констатують відсутність загиблих серед співробітників підрозділів компанії, розташованих у радіусі 30 км від складів боєприпасів у Балаклії.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів боєприпасів може бути диверсія.

Як повідомлялося, Шебелинський ГПЗ планували зупинити для проведення планово-запобіжного ремонту технологічних установок з 29 березня до 12 квітня 2017 року.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату "Базилівщина" і 18 АЗС у Харківській області, які реалізують нафтопродукти та скраплений газ власного виробництва. Шебелинський ГПЗ 2016 року перейшов на випуск бензинів і дизпалива якості Євро-4.

ВАЖЛИВЕ

Вибухами охоплено близько половини території арсеналів у Балаклії, ситуація може тривати 3-7 днів

Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань

Гройсман: Розглядають усі версії причин вибухів арсеналів у Балаклії - від диверсії до недбалості

Встановлено особу кілера екс-депутата Держдуми РФ, він громадянин України

Кілер Вороненкова помер у лікарні

ОСТАННЄ

Поліція перевіряє інформацію про різке подорожчання бензину на АЗС у районі Балаклії

Луценко: Щодо вбивства Вороненкова будуть вкидання для відвернення уваги від основної версії - розправи Кремля над опонентом

Бойовики частково підірвали міст у Луганській області

Генпрокурор: Вороненков перебував під охороною однієї зі спецслужб України

Свідчення убитого Вороненкова підтверджують роль Януковича як прикриття агресії РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить мужские джинсы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА