"Укргазвидобування" на три доби зупинило роботу Шебелинського ГПЗ через вибухи боєприпасів у Балаклії

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) ухвалило рішення про невідкладну зупинку з 23 березня на три доби Шебелинського газопереробного заводу (ГПЗ, Харківська обл.) через вибухи боєприпасів у Балаклії, повідомила прес-служба компанії.

"З метою можливої евакуації персоналу об'єктів філій, розташованих у небезпечній зоні, керівництво УГВ доручило забезпечити готовність наявної автотранспортної техніки (автобусів) і резерву пального для перевезення працівників разом із сім'ями в безпечну зону та визначити місця тимчасового розміщення працівників товариства у Харкові, Краснограді, Полтаві", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у результаті вибуху могло бути пошкоджено АЗС №1, розташовану біля складу боєприпасів. Двох операторів АЗС своєчасно евакуювали, також евакуювали 80 співробітників, які працювали зі свердловинами.

Інші об'єкти філій УГВ не пошкоджені.

У прес-службі констатують відсутність загиблих серед співробітників підрозділів компанії, розташованих у радіусі 30 км від складів боєприпасів у Балаклії.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів боєприпасів може бути диверсія.

Як повідомлялося, Шебелинський ГПЗ планували зупинити для проведення планово-запобіжного ремонту технологічних установок з 29 березня до 12 квітня 2017 року.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату "Базилівщина" і 18 АЗС у Харківській області, які реалізують нафтопродукти та скраплений газ власного виробництва. Шебелинський ГПЗ 2016 року перейшов на випуск бензинів і дизпалива якості Євро-4.