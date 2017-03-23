Російській співачці Самойловій запропоновано брати участь у Євробаченні за допомогою відеомосту

Російській виконавиці Юлії Самойловій, обраній для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2017", але якій Служба безпеки України заборонила в'їзд до країни, запропоновано брати участь у конкурсі за допомогою відеомосту, повідомив Європейська мовна спілка (EBU).

"Щоб зберегти неполітичний характер Євробачення, EBU наполегливо працювала задля вирішення цієї ситуації і прийняла безпрецедентне рішення дозволити російському "Первому каналу" надати Юлії можливість брати участь у цьому конкурсі, виступивши наживо в другому півфіналі через супутник. У разі виходу росіянки у великий фінал, застосовуватиметься те саме рішення", - йдеться в заяві EBU, оприлюдненій на офіційному сайті пісенного конкурсу в четвер.

У заяві зазначено, що "цього ніколи не робили раніше в 60-річній історії конкурсу, але в дусі цінностей Євробачення і теми цього року Celebrate Diversity було ухвалено рішення забезпечити всім 43 учасникам можливість брати участь".

"Ми продовжуємо наш діалог з українською владою з наміром представити всіх артистів у місті-господарі (конкурсу - ІФ) Києві, що, безумовно, є нашим найкращим варіантом. Украй необхідно, щоб пісенний конкурс Євробачення залишився вільним від політики, і через обставини, пов'язані із забороною Юлії на в'їзд, ми вважаємо за важливе запропонувати рішення, яке вирішує цю проблему", - зазначив виконавчий директор конкурсу "Євробачення" Йон Ола Санд.

При цьому голова референс-групи керівного органу Євробачення Френк-Дітер Фрейлінг висловив сподівання, що керівництво України все ж не заборонить поїздки і ухвалить рішення відповідно до гасла конкурсу "Святкувати різноманітність" .

Як повідомлялося, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме Ю.Самойлова з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідній колясці і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на три роки на в'їзд до країни Ю.Самойловій як особі, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, - "на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

В EBU висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб усі конкурсанти змогли взяти в ньому участь.

При цьому раніше, 14 березня, ще до ухвалення відповідного рішення, Йон Ола Санд заявив, що в питанні участі Ю.Самойлової в конкурсі рішення має ухвалювати українська влада. "Ми повністю поважаємо і розуміємо закони України, але з боку EBU у нас немає ніяких заперечень до російської делегації і не вбачаємо порушень з їхнього боку. Ми хочемо, щоб усі країни брали участь, але це рішення української влади, і ми його поважатимемо", - сказав він, зазначивши, що розраховує на оптимальне вирішення цього питання.