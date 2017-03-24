Порошенко доручив залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування Балаклії

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та Державній службі з надзвичайних ситуаціях залучити допомогу Північноатлантичного альянсу в розмінуванні території в Балаклії Харківської області.

"Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії", - написав лідер України на своїй сторінці у Twitter у четвер увечері.