Події

09:47 24.03.2017

Порошенко доручив залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування Балаклії

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та Державній службі з надзвичайних ситуаціях залучити допомогу Північноатлантичного альянсу в розмінуванні території в Балаклії Харківської області.

"Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії", - написав лідер України на своїй сторінці у Twitter у четвер увечері.

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