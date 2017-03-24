Події

10:16 24.03.2017

Посольство України в Лівії постраждало внаслідок випадкового вибуху

Будівля посольства України в Тріполі була пошкоджена внаслідок випадкового вибуху, людських жертв немає, повідомив посол України в Лівії Микола Нагорний.

"Я б не сказав, що ці атаки були здійснені спеціально з боку екстремістів. Це випадковий вибух, який стався під час подій останнього загострення в Тріполі, коли місцеві озброєні угруповання розбиралися між собою з використанням танків, артилерії, іншого озброєння. Крім того що було завдано матеріальної шкоди, людських жертв немає", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

За словами дипломата, будівля посольства критично не постраждала. "Це не вперше, коли таке відбувається. З 2011 року, коли розпочалися події, у нас уже було кілька сумних інцидентів. На щастя, без людських жертв чи поранень. За весь час у нас було пошкоджено кілька автомобілів, як то кажуть, випадковими кулями", - розповів посол.

Він також зазначив, що нині посольство перебуває під охороною лівійської влади. "На щастя, стосовно України якихось терористичних або недружніх актів у Лівії не було. І сумніваюся, що будуть, тому що лівійці аж дотепер зберігають дружнє ставлення до України", - уточнив Н.Нагорний.

Посол також нагадав, що посольство було передислоковано до Тунісу 28 лютого 2015 року через загострення ситуації в Лівії.

ВАЖЛИВЕ

Луценко повідомив про обшуки у справі про розкрадання коштів під час підготовки до Євро-2012

Під завалами будинку в Балаклії виявлено загиблу жінку

Частота вибухів на арсеналах у Балаклії - один за 15-20 хвилин, триває розмінування прилеглої території

Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні - Мінфін

За минулу добу бойовики 94 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

ОСТАННЄ

Голова ДСНС повідомив про руйнування 12 приватних господарських споруд унаслідок вибухів боєприпасів на складах

Порошенко затвердив план ротації голови та членів НКРКЕП

Українські військові здійснили авіаційну та інженерну розвідку для виявлення осередків пожежі у Балаклії

Допитано всіх, хто чергував у ніч вибухів на артскладах поблизу Балаклії - Матіос

Онлайн-трансляці прес-конференції на тему "Захист прав інвесторів на прикладі отримання заставного майна ТОВ "Інтерлізінвест". Плани ЄБРР щодо управління парком вантажних вагонів"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
насосы цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА