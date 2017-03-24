Посольство України в Лівії постраждало внаслідок випадкового вибуху

Будівля посольства України в Тріполі була пошкоджена внаслідок випадкового вибуху, людських жертв немає, повідомив посол України в Лівії Микола Нагорний.

"Я б не сказав, що ці атаки були здійснені спеціально з боку екстремістів. Це випадковий вибух, який стався під час подій останнього загострення в Тріполі, коли місцеві озброєні угруповання розбиралися між собою з використанням танків, артилерії, іншого озброєння. Крім того що було завдано матеріальної шкоди, людських жертв немає", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

За словами дипломата, будівля посольства критично не постраждала. "Це не вперше, коли таке відбувається. З 2011 року, коли розпочалися події, у нас уже було кілька сумних інцидентів. На щастя, без людських жертв чи поранень. За весь час у нас було пошкоджено кілька автомобілів, як то кажуть, випадковими кулями", - розповів посол.

Він також зазначив, що нині посольство перебуває під охороною лівійської влади. "На щастя, стосовно України якихось терористичних або недружніх актів у Лівії не було. І сумніваюся, що будуть, тому що лівійці аж дотепер зберігають дружнє ставлення до України", - уточнив Н.Нагорний.

Посол також нагадав, що посольство було передислоковано до Тунісу 28 лютого 2015 року через загострення ситуації в Лівії.