Події

10:51 24.03.2017

Під завалами будинку в Балаклії виявлено загиблу жінку

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив про загибель жінки внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони поблизу м. Балаклії Харківської області.

"Пізно ввечері під час обстеження житлового сектора під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку, 1951 р. н.", - сказав М.Чечоткін під час виступу в залі пленарних засідань Верховної Ради в п'ятницю вранці.

Голова відомства також повідомив про ще одну поранену жінку, 1962 р. н., пославшись на дані МОЗ.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік м. Балаклії Харківської області.

У четвер, 23 березня, в поліції повідомили про двох поранених унаслідок вибухів, однак пізніше уточнили, що поранення дістала одна людина. "Поранена жінка, 1962 року народження. У неї проникне поранення в скроневу область", - повідомили у відділі комунікацій Харківського облуправління Національної поліції.

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