Луценко повідомив про обшуки у справі про розкрадання коштів під час підготовки до Євро-2012

Десятки одночасних обшуків було проведено в четвер у фігурантів відновленої справи щодо розкрадання коштів під час підготовки до проведення футбольного чемпіонату "Євро-2012", встановлено завищення державних видатків на великі суми, повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Як доводять вилучені документи - крали з розмахом", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він навів приклад такого завищення під час закупівлі крісел для НСК "Олімпійський", які за вартості в $78 обійшлися державі в $189. "Крок перший - заниження вартості при оформленні митних платежів. Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. У результаті держава отримала перші мільйонні збитки. Крок другий - те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК "Олімпійський" уже за 189 доларів. На арені 70 050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 млн доларів", - розповів генпрокурор.

За словами Ю.Луценка, аналогічні схеми виявлено і в інших закупівлях під час підготовки до чемпіонату.

"Далі буде. Ніхто не забутий і ніщо не забуто", - додав він.