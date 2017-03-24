Розпочалася ліквідація наслідків вибухів на артскладах поблизу Балаклії, жителі повертаються в місто

Надзвичайну ситуацію, пов’язану з пожежею на арсеналі Міністерства оборони поблизу м. Балаклії Харківської області, нині локалізовано, розпочинається ліквідація її негативних наслідків, заявляють в оборонному відомстві.

"Зараз суттєво зменшилася кількість вибухів. Уранці здійснено повітряну та наземну розвідку. За їх результатами можна говорити про те, що етап локалізації завершено, і ми, військові, розпочинаємо етап практичної ліквідації негативних наслідків", - повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський на розширеній нараді координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі на 65-му арсеналі в п'ятницю в Балаклії.

У свою чергу голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський поінформував, що вранці жителі Балаклії почали повертатися в місто.

"Спільно з представниками піротехнічних служб і правоохоронцями ми поділимо районний центр на сектори, щоб перевірити рівень небезпеки та наявності вибухонебезпечних предметів... Дуже добре, що все відбувається спокійно, без сум'яття, і у нас відпрацьована співпраця з військовими", - розповів він на нараді.

У Міноборони зазначають, що станом на ранок п'ятниці ситуація в районі Балаклії має тенденцію до зменшення кількості вибухів. У локалізації ситуації задіяні близько 1 тис. військовослужбовців ЗСУ, які працюють у координації зі спеціалістами ДСНС та правоохоронцями.

На технічній території працюватиме спецтехніка, зокрема шість пожежних танків і дві інженерні машини розгородження. На прилеглій до військової частини території завдання виконують шість груп розмінування, а в місті відучора чергують мобільні бригади військових медиків.

До оцінки наслідків руйнувань будинків приватного сектора залучені фахівці квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова.

У Міноборони також нагадали, що станом на ранок четверга в Балаклії та прилеглих селищах здійснювалося патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів у м. Балаклії, така ситуація може тривати від трьох до семи днів. Нині відомо про одну загиблу та одну постраждалу внаслідок вибухів мирних мешканок.