Події

12:41 24.03.2017

Кабмін розподілив 200 млн грн із держбюджету на будівництво та придбання житла для нацгвардійців у 2017 році

Кабінет Міністрів України розподілив 200 млн грн, передбачених у державному бюджеті, на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Національної гвардії на 2017 рік.

Згідно з розпорядженням №187 від 22 березня, приблизно 88,5 млн грн передбачено на будівництво житла, 85,9 млн грн - на придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку, 25,6 млн грн – на надання військовослужбовцям і членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

У повідомленні, доданому до розпорядження, зазначено, що це рішення сприятиме соціальній захищеності військових Нацгвардії і членів їхніх сімей у частині забезпечення їх житловими приміщеннями.

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