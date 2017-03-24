У СБУ підтверджують, що вбивця Вороненкова був пов’язаний із Нацгвардією України

У Службі безпеки України підтверджують інформацію про те, що вбивця колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова був пов’язаний із Національною гвардією України.

"Ми знаємо, ким був убивця. Про це сьогодні буде зроблено заяву, зокрема тими, хто веде слідство. Та людина, яка його (Д. Вороненкова - ІФ) вбивала, дійсно була пов’язана із Національною гвардією. Це правда", - заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт журналістам у Київській області в п'ятницю.

"Це спроба показати нам силу... Але повірте: цей злочин буде розкрито, ми назвемо імена не лише тих, хто скоїв злочин, але й тих, хто замовляв", - наголосив він.

Раніше народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав прізвище вбивці - Павло Паршов. Це громадянин України, 1988 року народження, уродженець Севастополя, який пройшов спеціальне навчання у школі для диверсантів у Росії, а потім рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії України.