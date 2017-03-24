ВР підтримала відшкодування завислого на рахунках Держказначейства ПДВ аграріям за 2016 рік

Верховна Рада прийняла в першому читанні та в цілому проект закону №6099 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника".

За відповідну ініціативу проголосували 274 народні депутати під час засідання парламенту в четвер.

"Блокування додаткових рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ фактично позбавило сільгоспвиробників можливості у встановлені терміни зареєструвати податкові накладні в порядку, передбаченому для спецрежиму", - зазначив один з авторів законопроекту, народний депутат Олег Кулініч.

Він нагадав, що в січні 2017 року після закінчення дії спеціального режиму щодо сплати ПДВ Держказначейство на підставі рішення Державної фіскальної служби заблокувало додаткові ПДВ-рахунки, які мали працювати до 30 січня 2017 року.

Щоб уникнути штрафних санкцій, аграрії спрямовували кошти безпосередньо до Держказначейства для реєстрації податкових накладних і на свої спеціальні рахунки.

За словами депутата, сплата на спеціальні рахунки не була врахована у формулі системи електронного адміністрування ПДВ.

"Хоча за умови нормального функціонування системи кошти мали зарахуватися на спеціальні рахунки і враховуватися у формулі автоматично через їхній розподіл із додаткових ПДВ-рахунків у Держказначействі. В результаті такого "адміністрування" кошти просто "зависли" на основному електронному рахунку в Держказначействі", - уточнив О.Кулініч.

На сьогодні аграрії не можуть повернути ці кошти, оскільки значення електронної формули не було збільшено на ті суми ПДВ, які були перераховані з поточних на спеціальні рахунки.

Таким чином проектом №6099 передбачено законодавчий механізм одноразового коригування значення формули з урахуванням суми, яка на сьогодні "зависла" на рахунках Держказначейства.

Як повідомлялося, в першій декаді січня 2017 року аграрії заявили про блокування спецрахунків ДФС і Держказначейством.

Міністр фінансів Олександр Данилюк доручив главам ДФС і Держказначейства розблокувати електронні рахунки аграріїв для сплати ПДВ та його відшкодування за 2016 рік.

Держказначейство 20 січня повідомило про розподіл коштів, що надійшли 13 січня з боку агрокомпаній.

Спецрежим ПДВ для агровиробників скасовано з 2017 року. Він діяв із 1998 року і передбачав акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ на своїх рахунках.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що після скасування спрецрежиму депутати передбачили норми про перехід агровиробників зі спецрежиму на державну підтримку в прямій нормі закону №1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році".

Для сільгосптоваровиробників, що використовують місячний податковий період, рахунки мають закриватися 31 січня 2017 року, для тих, які працювали за квартальним податковим періодом, - 20 лютого 2017 року.