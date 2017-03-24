Трьох українських військових поранено в зоні АТО за добу

Три українські військовослужбовці дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, підтвердив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу жоден наш військовий не загинув, три військові дістали поранення", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він уточнив, що по одному поранено в Новоолександрівці, Зайцевому, Водяному.

А. Лисенко поінформував, що на луганському напрямку за добу зафіксовано 14 обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, у Станиці Луганській і Валуйському незаконні збройні формування (НЗФ) відкривали вогонь зі стрілецької зброї, чотири обстріли також зафіксовано у Кримському та Новотошківському. У Попаснянському районі по позиціях сил АТО противник випустив 25 мінометних мін.

На донецькому напрямку на Світлодарській дузі зафіксовано вісім обстрілів, один з них - мінометний. У Зайцевому бойовики також застосували міномети, вночі здійснили ще три артобстріли, під час яких випустили по позиціях українських військових 116 снарядів. У Новгородському і Верхньоторецькому також відкривали вогонь з мінометів. У районі Авдіївки НЗФ використали міномети і танк. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 42 обстріли, 25 з них - з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку в Красногорівці мали місце три провокації із застосуванням важкого озброєння. По позиціях сил АТО в районі Мар’їнки бойовики стріляли з мінометів і танків. У Широкиному було 13 обстрілів із застосуванням мінометів, РСЗВ "Град П". За добу на цьому напрямку зафіксовано 38 обстрілів.