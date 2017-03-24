ЄС виділяє EUR3 млн для супутникової розвідки СММ ОБСЄ в Україні

Європейська Комісія від імені Євросоюзу доповнила свою активну підтримку Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні - буде надано фінансування в сумі EUR3 млн у сфері супутникової візуальної розвідки.

"Використання зображення супутникових даних дозволить здійснювати глибший моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу. Також вони сприятимуть ефективнішому розміщенню спостерігачів у цілому. Ця нова допомога ще раз підтверджує непохитну відданість Євросоюзу ідеї повної поваги Мінських угод… Ця допомога свідчить про нашу рішучість сприяти роботі і підтримувати Спеціальну моніторингову місію", - наводить слова високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні представництво ЄС в Україні.

У дипмісії зазначили, що супутникова візуальна розвідка - украй важливий аналітично-планувальний механізм, особливо з урахуванням того, що він дасть змогу СММ ОБСЄ визначати широкі ділянки, до яких спостерігачі місії не мають доступу. За допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури, про присутність або переміщення живої сили і техніки.

Це фінансування розподілятиметься через Супутниковий центр Євросоюзу. Центр вишукуватиме потрібні знімки і, за запитом ОБСЄ, надаватиме місії результати аналізів.

Від початку своєї діяльності (квітень 2014 року) СММ ОБСЄ в Україні отримала з інструменту щодо сприяння стабільності та миру підтримку в сумі EUR30 млн, нагадали в представництві.

Мандат СММ ОБСЄ було продовжено до березня 2018 року.