В Індії наркозалежні папуги знищують 10% урожаю опійного маку

Фермери одразу кількох індійських штатів скаржаться на папуг, які регулярно прилітають на опійні макові поля та знищують близько 10% урожаю, пише британська газета Daily Mirror.

Уперше цей феномен було помічено 2015 року в районі міста Читторгарх у штаті Раджастан. Але 2017 року те саме почало відбуватися в сусідньому із Раджастаном штаті Мадх’я-Прадеш. За словами фермерів, кількість птахів, що прилітають на поля опійного маку, зростає з кожним роком.

Папуги-наркомани вичікують, доки працівники надріжуть коробочки маку, щоб допомогти їм дозріти. Птахи тихо підлітають до полів, кидаються вниз і відкушують стебло під коробочкою, а потім відлітають зі своєю здобиччю вище і поїдають її. Наївшись, птахи засинають на кілька годин, і деякі з них можуть упасти і стати легкою здобиччю для хижаків.

"Зазвичай папуги галасують, коли збираються у зграю. Однак ці птахи стали настільки розумними, що не видають жодного звуку, коли прилітають на наші поля", - розповів індійський фермер Собхарам Ратход.

Щоб відлякати папуг від своїх полів, фермери підривають петарди, б'ють у бляшані барабани і кидають каміння. Однак усі ці засоби малоефективні в боротьбі з наркозалежними пернатими.

Виробництво опійного маку, який вирощують для виготовлення ліків, жорстко контролюють. Через зниження врожайності фермери вже отримують попередження, оскільки, незважаючи на нашестя папуг, державі потрібно передати суворо встановлений обсяг урожаю.