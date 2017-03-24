Події

17:03 24.03.2017

У Львівській області обрушилася пішохідна частина мосту через Дністер, обмежено рух вантажівок

Пішохідна частина мосту через річку Дністер обвалилася в селі Залісся Жидачівського району, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

За даними прес-служби, аварія сталася ввечері 23 березня на трасі Стрий – Рогатин – Кропивницький - Знам'янка. Як зазначено в повідомленні, обрушилася ділянка пішохідної частини мосту завдовжки 12 метрів, ніхто не постраждав.

"Аварійну ділянку мосту досліджує комісія, рух вантажного транспорту мостом обмежено", - цитує прес-служба в. о. директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За його словами, дорожники встановили захисні огорожі, легкові автомобілі рухаються центром мосту. Рух регулюють поліцейські.

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