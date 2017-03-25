У Балаклії тривають поодинокі вибухи, виконуються роботи з розмінування території

На території військового арсеналу в Балаклії (Харківська обл) станом на 07.00 25 березня спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для локалізації й ліквідації осередків загоряння залучено два пожежних танки Міністерства оборони, для підвезення води та їх заправки залучено 3 пожежних автомобіля ДСНС. На залізничній станції "Шебелинка" чергують два пожежних потяги "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 465 осіб та 234 одиниці техніки, зокрема від ДСНС 410 осіб та 107 одиниць техніки, працюють 15 піротехнічних загонів (75 співробітників і 27 одиниць техніки).

У свою чергу, як повідомила в суботу прес-служба Міністерства оборони України, пожежу на складах у Балаклії ліквідовано, станом на ранок, 25 березня, фіксуються поодинокі детонації боєприпасів, які все ще розташовані на відкритих майданчиках арсеналу, це обумовлено наявністю окремих вогнищ тліючого вогню. Вживаються заходи для недопущення повторного загоряння.

"Військові сапери спільно з фахівцями ДСНС перевіряють місцевість на наявність боєприпасів, що не розірвалися, оперативно реагують на повідомлення мешканців міста про небезпечні знахідки. На місце одразу прибули оперативні групи, що займаються вивезенням знайдених снарядів на завчасно підготовлені майданчики", - зазначено в повідомленні Міноборони.

Роботи із подальшої ліквідації наслідків пожежі тривають.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області.

Станом на 7.00 24 березня на території військового арсеналу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуйовано близько 20 тис. осіб і організовано їхнє життєзабезпечення (відкриті евакуаційні пункти, організовано харчування, підвезення води та медичне забезпечення), евакуаційні заходи тривають. Припинено роботу потенційно небезпечних об'єктів.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів у місті. Ця ситуація може тривати від трьох до семи днів.