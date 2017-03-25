Події

13:44 25.03.2017

Представники НАТО прибувають до Балаклії для проведення робіт з розмінування території арсеналу

До м. Балаклію Харківської області прибувають представники НАТО для проведення робіт із розмінування території військової бази, електропостачання міста заплановано відновити до неділі, повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

"На сьогодні проводяться відновлювальні роботи, триває розмінування. Паралельно заходять служби із відновлення комунальних послуг. До неділі плануємо повністю відновити електропостачання. Що стосується газу, то до четверга плануємо перепідключити місто", - повідомила Ю. Світлична в ефірі телеканалу "112.Україна" в суботу.

Вона зазначила, що в самому місті Балаклія проживає 29 тис. населення, тому для повного відновлення газопостачання буде потрібен певний час, "тому задіяно максимум сил, щоб зробити це в найкоротші терміни".

"Також можу сказати, що вже на цю хвилину прибувають представники НАТО, щоб провести роботу з розмінування самої військової бази за указом президента", - зазначила Ю. Світлична.

За її словами, мешканці міста забезпечуються гуманітарною допомогою – продуктами харчування та медикаментами.

Ю. Світлична також повідомила, що потрібно буде відновлювати соціальну інфраструктуру і житло, тому вже починається збір заявок для передання пакета документів до Кабінету Міністрів для виділення фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт.

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